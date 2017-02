Spelen houdt Herman van Veen jong

HILVERSUM - Herman van Veen wordt volgende maand 72, maar is nog volop aan het werk. Op het toneel staan houdt de kleinkunstenaar jong, vertelde hij maandag in Jinek.

“Ik hou geweldig veel van mijn vak. Ik ben muzikant en wil spelen”, zei Herman, die ook dit jaar weer 140 keer in het theater staat. “Dat spelen houdt me vrolijk. En ik heb genetisch mazzel. Ik heb een goed lijf, blijkbaar. De voorstellingen houden me fit.”

Na al die jaren op het toneel is Herman “in wezen niet veranderd”. “Maar ik heb een hele geschiedenis. Ik weet veel beter wie ik ben dan toen.” Toch heeft het klimmer der jaren wel gevolgen. “Met het ouder worden weet je ook: er komt een eind aan. En dat heeft een enorme invloed op de keuzes die je maakt.”