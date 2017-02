Jan Smit wordt vierde Topper

AMSTERDAM - Jan Smit wordt de nieuwe collega van René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. Dat is maandag bekendgemaakt in RTL Late Night. De Volendammer staat in mei met De Toppers op het podium tijdens de jaarlijkse concerten van de herengroep.

Door ANP - 20-2-2017, 23:33 (Update 20-2-2017, 23:33)

“Ik ben ongelofelijk blij dat ik vanaf volgend jaar echt officieel Topper ben”, zei Jan. Dit jaar wordt hij ‘gedoopt’ tijdens de jaarlijkse concerten in de Amsterdam ArenA. “Ik kan dit jaar een beetje inwerken”, zei de Volendammer zelf. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei staan De Toppers weer in de Amsterdam ArenA, het thema van dit jaar is Wild West, Thuis Best. De dresscode is country rood met glitters.

“Volgend jaar ben ik eindelijk de vierde Topper. Daar heb ik jaren naar uitgekeken en nu is het eindelijk zo ver”, aldus Jan. Hij hoopt nog jaren samen te kunnen werken met René, Gerard en Jeroen. Dat hij groot fan van De Toppers is, is geen geheim. “Hij heeft geen aflevering gemist”, weet opper-Topper René. “Hij is al die jaren geweest. Hij is van huis uit zo’n Toppers-fan en hij is ook te gast geweest.”

Ervaring

Het is niet voor het eerst dat De Toppers een kwartet vormen. In 2010 en 20111 waren de heren ook met z’n vieren, toen zowel Gerard als Gordon terugkeerde en Jeroen al deel uitmaakte van de groep. Na 2011 stapte Gordon definitief uit de formatie en vormen René, Gerard en Jeroen De Toppers.

Jan Smit heeft al wat ervaring met een mannengroep: hij scoort momenteel in Duitstalige landen met Klubbb3. Met de Belg Christoff De Bolle en de Duitser Florian Silbereisen hoopt Jan heel Europa aan het dansen te krijgen op schlagermuziek.