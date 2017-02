Brand in villa tv-presentator Ryan Seacrest

ANP Brand in villa tv-presentator Ryan Seacrest

BEVERLY HILLS - Ryan Seacrest kreeg zondagavond de schrik van zijn leven. In zijn villa in Beverly Hills brak brand uit. Er zijn geen gewonden gevallen. De televisiepresentator toonde maandag de schade op Instagram.

Door ANP - 20-2-2017, 22:46 (Update 20-2-2017, 22:46)

"Brand afgelopen nacht in huis. Gelukkig is iedereen oké", schreef Seacrest bij een foto waarop verkoolde huisraad te zien is. Ook bedankte hij de brandweer van Beverly Hills. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting, aldus een bron tegen The Hollywood Reporter.

Seacrest kocht het ruim 800 vierkante meter grote huis in 2012 van Ellen DeGeneres. Hij zou voor het riante optrekje zo'n 37 miljoen dollar hebben neergelegd.