Angelina Jolie knabbelt op vogelspin

ANP Angelina Jolie knabbelt op vogelspin

PHNOM PENH - Angelina Jolie komt geregeld in Cambodja en dus is de lokale cuisine haar niet vreemd. De actrice en regisseuse zet haar tanden met alle liefde in een krekel, vogelspin of schorpioen.

Door ANP - 20-2-2017, 21:07 (Update 20-2-2017, 21:07)

Voor BBC News, dat Angelina in Cambodja sprak over haar nieuwe film First They Killed My Father, kookte ze wat insecten en geleedpotigen. In een video is te zien dat Angelina uitlegt dat eerst de giftanden verwijderd moeten worden voordat de vogelspin de pan in kan. “Deze dieren zijn hier altijd onderdeel van het dieet geweest”, vertelt ze terwijl ze de beesten schoonmaakt. “Men moest ze tijdens de oorlog ook eten om te overleven.”

Angelina at jaren geleden voor het eerst insecten en geleedpotigen. “Toen ik voor het eerst in het land kwam”, zegt de actrice en regisseuse, die zeventien jaar geleden kennismaakte met “en verliefd werd op” Cambodja. “Je begint met krekels. Krekels en bier. En dan werk je toe naar de vogelspin.”

Inmiddels draait Angelina haar hand niet meer om voor een hapje vogelspin. “De smaak is eigenlijk best lekker.” Met een schorpioen heeft ze meer moeite. “Die kauwt een beetje lastig.”