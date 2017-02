Soulja Boy en Chris Brown toch niet ring in

LOS ANGELES - Soulja Boy en Chris Brown vechten hun hoogopgelopen ruzie toch niet uit in de boksring. Volgens de rapper is het zanger Chris die terugkrabbelt.

Door ANP - 20-2-2017, 20:44 (Update 20-2-2017, 20:44)

“Chris Browns manager belde gisteravond mijn manager om te laten weten dat het gevecht niet doorgaat”, twitterde Soulja Boy maandag. “Chris wil het contract niet tekenen. Vraag me niet meer naar deze shit.” Fans van de rapper hebben weinig goede woorden over voor de zanger, die maandag alleen twitterde over zijn kledinglijn.

Soulja en Chris kregen het eind vorig jaar via social media met elkaar aan de stok. De rapper gaf aan een foto van Chris’ ex Karrueche Trann leuk te vinden, wat de zanger niet echt tof vond. Al snel was het hek van de dam en scholden de twee elkaar over een weer uit.