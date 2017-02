Voorlopig geen tweede kind voor Bobbi Eden

AMSTERDAM - Bobbi Eden is dol op haar zoontje Brandon, maar voorlopig krijgt het kereltje nog geen broertje of zusje. De pornoster is nog niet toe aan een tweede zwangerschap, vertelde ze aan RTL Boulevard.

Door ANP - 20-2-2017, 19:44 (Update 20-2-2017, 19:44)

“Ik snap wel waarom mensen een tweede kindje graag willen, het is het mooiste wat er is”, zei Bobbi, die begin oktober beviel van Brandon. “Maar om nou te zeggen ‘dit gaan we nog een keer doen’, zo ver ben ik nog niet.”

De laatste weken van Bobbi’s zwangerschap waren zwaar en ook de bevalling verliep moeizaam. In eerste instantie werd gepoogd de kleine via de normale weg geboren te laten worden, maar de pornoster was zo uitgeput dat artsen besloten dat Brandon via een keizersnede ter wereld moest komen.

“Ik heb er een trauma aan overgehouden”, zei Bobbi, die haar bevalling al eens omschreef als ‘een bevalling van de hel’, tegen RTL Boulevard. “Dat staat nog vers in m’n geheugen. Al die mensen die zeggen dat je het gelijk vergeten bent, dat is echt onzin.”