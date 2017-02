Einde The Voice 'best heftig' voor Pleun

AMSTERDAM - Ze sleepte vrijdagavond de felbegeerde trofee in de wacht, maar toch is het voor Pleun Bierbooms heel wat dat The Voice of Holland er nu opzit. Dat vertelde de zeventienjarige zangeres maandag in RTL Boulevard.

“Het is best heftig dat zoiets waar ik bijna een jaar mee bezig ben geweest ineens in een knip afgelopen is.” Eenmaal thuis heeft Pleun de finale van de talentenjacht nog eens teruggekeken. “In bed, met de iPad. Ik moest tranen met tuiten huilen.”

Lang de tijd om stil te blijven staan bij vrijdag heeft Pleun niet, ze moet hard aan de slag met eigen materiaal. Inspiratie heeft ze genoeg, vooral dankzij haar coach Waylon. “Hij heeft mij zo veel geïnspireerd de afgelopen paar maanden, daar kan ik wel een boek over schrijven.”

Pleun heeft grootse toekomstplannen. “Het lijkt me heel tof om zelf te gaan schrijven of te leren schrijven. Singles uitbrengen, mooie optredens, mooie samenwerkingen; daar kijk ik echt naar uit.” De jonge zangeres ambieert “een carrière als die van Adele”. “Ik vind dat je groot mag dromen en je dromen moet najagen. Ik droomde een paar jaar geleden dat ik The Voice zou winnen en nu sta ik hier met die trofee in mijn handen.”