ANP 'Emile is Pinokkio op zoek naar publiciteit'

AMSTERDAM - Emile Ratelband is ‘Pinokkio op zoek naar publiciteit’. Zo omschreef Peter Jan Rens zijn voormalig goede vriend maandag in RTL Boulevard. De heren hebben een financieel conflict.

Door ANP - 20-2-2017, 19:30 (Update 20-2-2017, 19:30)

Emile vertelde dat hij het ‘eerst helemaal niet van plan was’ om Peter Jan failliet te laten verklaren. De positiviteitsgoeroe vroeg bij de rechtbank het persoonlijk faillissement aan van de voormalig presentator, Emile zou nog 6000 euro krijgen van Peter Jan. “Ik wil gewoon mijn geld terug”, motiveerde Emile. “Hij heeft beloofd dat ik het zou krijgen. Als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks.”

Volgens de tsjakka-roeper is hij niet de enige die nog geld van Peter Jan en zijn vrouw Virginia krijgt. Hij beweert dat inmiddels enkele tientallen mensen zich bij hem hebben gemeld. “Hij zuigt dit verhaal uit zijn duim”, reageerde Peter Jan. De voormalig presentator, tegenwoordig realityster, zegt dat hij ‘heeft gewerkt voor en met’ Emile.

Publiciteitsman

Dat Emile enkele maanden geleden met een fotograaf voor Peter Jans deur stond, wordt de positiviteitsgoeroe niet in dank afgenomen. “We zijn gaan terugbetalen en op het moment dat de realityshow begint, komt Emile met een actie dat hij met een fotograaf voor de deur staat. Ik heb allemaal dingen voor hem gedaan en hij komt ineens met het verhaal dat er een schuld is.”

Een oplossing lijkt voorlopig niet in zicht. “Hij staat ons gewoon voor de gek te houden”, beweerde Peter Jan. “Dit is niet de Emile die wij kennen, dit is de publiciteitsman.” Volgens Emile is het juist Peter Jan die iedereen voor de gek houdt. “Nu liegen ze met z’n tweeën nog even door. De rechter zal moeten oordelen.” Daarover waren de mannen het dan wel eens. “Ga maar gewoon naar de rechter toe”, verzuchtte Peter Jan. “We gaan er niet uit komen.”