Madonna zingt met tweeling

LOS ANGELES - De tweeling die Madonna onlangs uit Malawi adopteerde krijgt het zingen met de paplepel ingegoten. De Queen of Pop deelde een video via Instagram waarop dochters Estere en Stella Twinkle, Twinkle Little Star zingen.

Door ANP - 20-2-2017, 18:59 (Update 20-2-2017, 18:59)

Estere en Stella zingen onder pianobegeleiding, Madonna is op de achtergrond te horen. De 58-jarige zangeres maakte een week geleden bekend dat ze de vierjarige tweeling had geadopteerd. Een paar dagen daarvoor sprak ze geruchten daarover nog tegen.

De Queen of Pop, die al twee keer eerder een kind uit Malawi adopteerde, vroeg de media om privacy ‘gedurende deze overgangstermijn’. De meisjes komen geregeld voorbij op de social mediakanalen van de zangeres.