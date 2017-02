Kris: opnames realityserie goed voor Kim

ANP Kris: opnames realityserie goed voor Kim

LOS ANGELES - Het dertiende seizoen Keeping Up With The Kardashians gaat voor een groot deel over de gewelddadige overval van Kim Kardashian in Parijs. De nieuwe reeks wordt heftig, waarschuwde matriarch Kris Jenner in de talkshow van Ellen DeGeneres.

Door ANP - 20-2-2017, 18:23 (Update 20-2-2017, 18:23)

“Niemand komt de eerste vijf minuten door zonder hysterisch te worden”, zei Kris over de tweede aflevering van het dertiende seizoen, waarin Kim vertelt wat haar in oktober overkwam in Parijs. “Ik krijg nog steeds een brok in mijn keel als ik eraan denk of erover praat.”

Dat Kim na de brute overval toch werd gevolgd door de camera’s van E!, dat de nieuwe reeks Keeping Up With The Kardashians vanaf 5 maart uitzendt, was volgens Kris goed. “Het is therapeutisch geweest voor haar. Ze kon het ons uitleggen en vertellen wat haar precies is overkomen.”

Volgens Kris hoopt Kim met haar verhaal meer bewustzijn te creëren. “Het heeft onze manier van leven veranderd. De manier waarop we voor de kinderen, mijn kleinkinderen, zorgen. Het is een heel proces geweest.”