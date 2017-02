Dochter feliciteert Cobain met verjaardag

NEW YORK - Frances Bean Cobain heeft via social media stilgestaan bij wat de vijftigste verjaardag van haar vader Kurt zou zijn geweest. De 24-jarige dochter van de Nirvana-frontman, die in 1994 een einde aan zijn leven maakte, feliciteerde haar vader.

“Vandaag zou je vijftigste verjaardag zijn geweest”, is te lezen in een briefje dat Frances via Instagram verspreidde. “Je bent geliefd en wordt gemist. Dank je dat je mij het leven hebt geschonken. Voor altijd jouw dochter.”

Frances is het enige kind van Kurt. De rocker kreeg haar in augustus 1992 met Hole-zangeres Courtney Love.