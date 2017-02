Originele Suske en Wiske-strip brengt ton op

BRUSSEL - De 55 originele pagina's van het Suske en Wiske-album De nerveuze Nerviërs uit 1964 hebben in totaal 100.000 euro opgebracht. Dat meldt het online veilinghuis Catawiki.

Volgens Catawiki zit de markt voor originele striptekeningen in de lift. De belangstelling voor de 55 originele tekeningen van de hand van geestelijke vader Willy Vandersteen was dan ook erg groot, vindt de veilingsite.

De eerste en laatste pagina van het album brachten het meest op. Deze werden geveild voor respectievelijk 3000 en 2900 euro.

"De nerveuze Nerviërs" is een bijzonder album. Met dit album kwam een einde aan de tweedeling tussen de Vlaamse en Nederlandse versie van de stripboeken en ontstond een gelijkvormige reeks in het Standaardnederlands. Bovendien veranderden de namen van de stripfiguren hiermee ook definitief. Jerom werd in de Hollandse reeks bijvoorbeeld eerst Jeroen genoemd, en Sidonia heette in de Vlaamse reeks Sidonie. Ook Wiskes popje krijgt in De nerveuze Nerviërs voor het eerst de naam Schanulleke.