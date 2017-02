Model Loiza Lamers maakt acteerdebuut

AMSTERDAM - Het model Loiza Lamers maakt haar acteerdebuut in de Amerikaanse tv-serie I Live With Models. In het najaar van 2015 won ze als eerste transgender de modellenwedstrijd Holland's Next Topmodel.

Door ANP - 20-2-2017, 11:08 (Update 20-2-2017, 11:08)

Loiza is te zien in het tweede seizoen van de serie dat zondag begint op Comedy Central. "Het is maar een klein rolletje, maar heel leuk om te doen. Televisie smaakt zeker naar meer. Ik zou wel een grotere rol in een dramaserie willen. Het presenteren van een eigen programma is ook een droom'', zegt het 22-jarige model in De Telegraaf.

Sylvia Geersen ging Loiza voor. Sylvia was in het eerste seizoen te zien in I Live With Models, die gaat over de mode-industrie van Miami. De Britse serie wordt opgenomen in de Pinewood Studio's.