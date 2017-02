Paul en Ringo samen in de studio

LOS ANGELES - Paul McCartney meldde zich zondag in de studio van zijn voormalig bandgenoot Ringo Starr. De drummer had zijn oude makker gevraagd om een bijdrage te leveren aan één van de nummers voor zijn nieuwe album. "Bedankt voor je komst en voor het spelen van je geweldige baspartij", schrijft Ringo op Twitter bij een foto van de twee Beatles-veteranen.

Door ANP - 20-2-2017, 10:33 (Update 20-2-2017, 10:33)

De laatste keer dat McCartney en Starr samen de studio in doken was in 2010, voor het album Y Not van Ringo. McCartney speelde basgitaar op het nummer Peace Dream en zong mee op Walk With Me, waarvoor Ringo in eerste instantie Paul had gevraagd ook de baspartij te spelen. Maar toen deze het nummer had gehoord zei hij: "Ik weet niet of ik hiervoor wel de bas wil spelen. Maar ik denk wel dat ik een stukje kan meezingen."

"Ringo en ik keken elkaar aan en gaven Paul de microfoon. Hij zong zijn partij en het klonk fantastisch. Het maakte de song echt af. Het was geweldig", vertelt producer en geluidstechnicus Bruce Sugar aan Billboard.