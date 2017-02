Kijkcijferrecord voor Floortje Dessing

AMSTERDAM - Floortje Dessing heeft het kijkersrecord aangescherpt van haar reisprogramma Floortje naar het einde van de wereld. Zondagavond stemden 2.917.00 kijkers af op de eerste aflevering van het vierde seizoen. Dat het hoogste aantal kijkers ooit voor het reisprogramma.

Door ANP - 20-2-2017, 8:32 (Update 20-2-2017, 8:32)

Vorig jaar keken steevast twee miljoen kijkers naar de afleveringen van Floortje naar het einde van de wereld. Toen stond het programma op woensdagavond geprogrammeerd. De laatste uitzending van het derde seizoen trok vorig jaar dik 2,5 miljoen kijkers.

Floortje Dessing profiteert door de verhuizing naar de zondagavond van de grote aantallen kijkers van Boer zoekt vrouw internationaal, dat met 3.795.000 kijkers het best bekeken tv-programma is. "Het geeft extra druk als je na zo'n grote titel zit. Ik had liever in de luwte mijn ding gedaan. Als de kijkcijfers binnenkomen, ga ik gewoon ergens onder een struik zitten wachten tot alles een beetje overwaait, zei de Omroepvrouw van het jaar in Veronica Magazine.