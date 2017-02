Scripts Arrival en Moonlight in de prijzen

LOS ANGELES - Bij de jaarlijkse awardshow van het schrijversgilde van Hollywood zijn Arrival en Moonlight in de prijzen gevallen.

Door ANP - 20-2-2017, 5:41 (Update 20-2-2017, 5:41)

Het Writers Guild of America reikte de prijs voor beste originele script uit aan Barry Jenkins, die Moonlight schreef en regisseerde. Arrival kreeg de award voor beste bewerkte scenario. De film met Amy Adams in de hoofdrol is gebaseerd op het korte verhaal Story of Your Life van de Chinese sciencefictionschrijver Ted Chiang.

Bij de televisiecategorieën ging de serie Atlanta ervandoor met de awards voor beste comedy en beste nieuwkomer. De schrijvers van The Americans mochten de prijzen voor best geschreven dramaserie in ontvangst nemen.

Tijdens de ceremonie, die simultaan in New York en Los Angeles werd gehouden, kreeg Oliver Stone de oeuvreprijs Screen Laurel Award. Hij riep in zijn acceptatiespeech op om een einde te maken aan oorlogen. "Ik vecht mijn hele leven al tegen mensen die oorlogvoeren. Geef nooit de strijd voor vrede, fatsoen en de waarheid op", zei hij volgens Variety.