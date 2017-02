Lindsay Lohan wil kleine zeemeermin spelen

ANP Lindsay Lohan wil kleine zeemeermin spelen

LOS ANGELES - Lindsay Lohan heeft haar zinnen gezet op een iconische rol. Ze wil graag de kleine zeemeermin spelen in de live-action versie die bij Disney in de maak is.

Door ANP - 20-2-2017, 4:34 (Update 20-2-2017, 4:34)

De actrice maakte haar ambities duidelijk in een instagrampost, waar ze een foto van zichzelf naast een plaatje van zeemeermin Ariel plaatste. In eerste instantie plaatste ze daar volgens Entertainment Weekly de tekst bij "Ik zal weer zingen, als Ariel, Disney stem toe dat Bill Condon regisseert." Later voegde ze daar volgens de site aan toe dat haar zusje Ali het openingsnummer van de film moest zingen, waarna ze het bijschrift opnieuw aanpaste en alleen de titel van de film liet staan.

Lohan is geen vreemde voor Disney: de inmiddels 30-jarige actrice brak als kind door met een dubbelrol in de film The Parent Trap van de studio. De regisseur waar zij mee wil werken, Bill Condon, is verantwoordelijk voor de live-action versie van Beauty And The Beast die volgende maand uitkomt.