Kim Kardashian weer terug naar brunette

ANP Kim Kardashian weer terug naar brunette

LOS ANGELES - Het lijkt erop dat Kim Kardashian even een blonde pruik op heeft gehad. De realityster verscheen vrijdag op Twitter en Snapchat met blonde lokken, maar zondag werd ze al weer gespot met haar bekende bruine coupe.

Door ANP - 19-2-2017, 20:32 (Update 19-2-2017, 20:32)

Kim had blonde lokken ter ere van Paris Hiltons verjaardag, die vrijdag 36 werd. Volgers van de vrouw van Kanye West speculeerden of ze haar lokken had geverfd of dat ze gewoon een pruik droeg.

Op weg naar een restaurant in Los Angeles zag E! News Kim echter weer met lange bruine lokken. Het korte, blonde haar was al verdwenen. Kim werd vergezeld door Kanye, die nog wel een geblondeerde coupe had.

Het was overigens niet de eerste keer dat Kim zich een platinablonde look liet aanmeten. In 2015 ging ze ook enige tijd door het leven als blondine.