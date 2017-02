Porsche van George Harrison onder de hamer

LONDEN - Een zeldzame Porsche die ooit van Beatle George Harrison was, wordt volgende maand geveild. De sportauto moet 20.000 pond (23.000 euro) opbrengen.

Door ANP - 19-2-2017, 18:36 (Update 19-2-2017, 18:36)

Harrison kocht de Porsche 928 S Coupe in 1980. De zanger reed er vier jaar in rond. Nadat de auto daarna meerdere keren van eigenaar wisselde, kwam het uiteindelijk terecht bij Raj Sedha. Hij kocht de Porsche voor reserveonderdelen en had geen idee wie Harrison was.

Raj's vrouw keek op de papieren en herkende de naam van de Beatle. ''Er ging geen belletje rinkelen. Ze zei dat het van George Harrison was. Toen zei ik dat de man waarvan ik het had gekocht dat ook al zei. Toen legde ze uit dat hij een Beatle was. 'Je kan de auto niet uit elkaar halen voor onderdelen', zei ze'', vertelt Sedha aan Mirror.

Sedha restaureerde de Porsche, die een aantal zeldzame onderdelen heeft. Zo is de bekleding zwart, net als het stiksel. Een combinatie die weinig voorkomt. ''Deze auto is een must-have voor iedereen die van auto's en The Beatles houdt'', aldus veilingmeester Paul Fairweather. De Porsche gaat 17 maart onder de hamer bij Omega Auctions.