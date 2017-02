Kylie Minogue klaar voor nieuwe relatie

LONDEN - Kylie Minogue heeft zich voor het eerst sinds haar breuk met Joshua Sasse uitgelaten over haar liefdesleven. Volgens de Engelse krant Mirror heeft Kylie laten weten dat de verloving met Joshua 'gewoon niet zo heeft mogen zijn'. Verder zegt ze open te staan voor een nieuwe vlam. Volgens insiders is een affaire van Sasse met de actrice Marta Milans de echte reden achter de breuk.

De Australische zangeres en actrice en de Britse acteur leerden elkaar kennen in de zomer van 2015 tijdens de opnames van de Amerikaanse tv-show Galavant. Niet kort daarna maakte het stel bekend verloofd te zijn tijdens een vakantie. Kylie was toen nog vol van haar lover en zei niet te kunnen wachten om als Kylie Sasse door het leven te gaan. "Minogue heeft nooit lekker in de mond gelegen", aldus de blondine.

Kylie zou Joshua buiten hebben gesmeten nadat zijn affaire aan het licht was gekomen, maar de Brit zou nog niet klaar zijn met zijn ex-verloofde. Volgens Heat Magazine krijgt Sasse de Can't Get You Out Of My Head-zangeres maar niet uit zijn hoofd en zou hij bij haar hebben gesmeekt om een tweede kans.