ANP Moonlight en La La Land strijden om de Oscars

LOS ANGELES - La La Land, die zich ook in Nederland heeft ontpopt tot bioscoophit, kan volgende week zondag geschiedenis schrijven. Met veertien nominaties zou de film over de liefde tussen een jazzpianist (Ryan Gosling) en een actrice (Emma Stone) het recordaantal van elf Oscars kunnen evenaren - óf zelfs overtreffen.

Door ANP - 19-2-2017, 13:30 (Update 19-2-2017, 13:30)

De film van de 32-jarige regisseur Damien Chazelle lijkt zeer goede kaarten in handen te hebben. La La Land is een film over de filmindustrie, een genre waar Hollywood graag prijzen aan geeft. Bovendien zijn alle makers geliefd (een factor die zwaar mee kan tellen) en biedt de film tegenwicht aan deze donkere, cynische tijd - toch één van de belangrijke functies van het populaire medium. Op basis van de peilingen en andere prijzen die eerder werden uitgereikt, lijken in elk geval de prijzen voor beste film en beste regie La La Land moeilijk te kunnen ontgaan.

Toch zijn de elf Oscars geen gelopen koers. Integendeel, want het was kwalitatief gezien een sterk filmjaar. Met acht nominaties op zak is de kans klein dat het drama Moonlight niets in de wacht sleept. De film, over een donkere homo die opgroeit in een achterstandswijk in Miami, vertelt op een toegankelijke manier een ontroerend verhaal over het soort mensen dat Hollywood doorgaans negeert.

Te wit

Bovendien hebben de Oscars iets goed te maken na jaren van kritiek dat de prijzen 'te wit' zouden zijn. In tegenstelling tot de afgelopen edities, waar alleen maar blanke acteurs en makers werden bekroond ging - nadat het ledenbestand van de Academy die de beeldjes uitreikt eens flink werd opgefrist - een derde van alle nominaties naar Afro-Amerikaanse sterren.

Bij de beste bijrollen lijken twee gekleurde winnaars vrijwel zeker. How To Get Away With Murder-actrice Viola Davis is de absolute favoriet in de categorie vrouwelijke bijrol voor haar vertolking in Fences, een hartverscheurend drama over een donker gezin in het Amerika van de jaren vijftig. Ook bij de mannen staat een Afro-Amerikaanse ster bovenaan in de lijstje: Mahershala Ali (House of Cards) won al meerdere prijzen voor zijn Moonlight-rol als drugsdealer Juan, die zich ontpopt tot een vaderfiguur voor hoofdpersonage Chiron.

Record

De categorieën beste acteur en actrice lijken voor de grootste verrassingen te gaan zorgen dit jaar. Casey Affleck was wekenlang favoriet voor zijn vertolking van een einzelgänger die na de dood van zijn broer voor zijn neefje moet gaan zorgen in Manchester by the Sea. Maar de acteur heeft veel krediet verloren in Hollywood nadat hij werd aangeklaagd voor verkrachting en de zaak schikte. Inmiddels staat Denzel Washington boven aan in de peilingen. Als hij wint voor Fences, evenaart hij het mannelijke record van drie Oscars, dat nu wordt gedeeld door Jack Nicholson en Daniel Day-Lewis.

Bij de vrouwen lijkt Emma Stone de beste kaarten te hebben voor haar rol in La La Land. Maar ook zijn verrassingen niet uitgesloten. Isabelle Huppert werd tegen alle verwachtingen in genomineerd voor haar rol als verkrachte vrouw in de thriller Elle van Paul Verhoeven. De twee Golden Globes die Elle won, kunnen een momentum voor de film hebben gecreëerd waar Huppert in theorie van kan profiteren. Het kan ook in haar voordeel werken dat de Academy sinds de laatste reorganisatie meer buitenlandse leden telt, die minder 'geschokt' zullen zijn door het controversiële Elle dan de Amerikaanse collega's.

Nederlanders

Behalve Huppert in Elle van Verhoeven zijn de Nederlandse kansen dit jaar beperkt tot de animatiefilm The Red Turtle van regisseur Michael Dudok de Wit. De filmer won zestien jaar geleden al een beeldje voor zijn korte film Father and Daughter, maar Dudok de Wit is in de categorie beste animatie geen favoriet; de kans is groot dat de prijs naar Disney-film Zootropolis gaat.

De vraag zal zijn in hoeverre de Oscarstemmers laten beïnvloeden door hun irritaties over de eerste maand van Trump. In de categorie beste buitenlandse film lijkt het zeker mee te gaan tellen: de Iraanse regisseur Asghar Farhadi, die genomineerd is voor zijn drama The Salesman, weigert te komen uit protest tegen de 'moslimban' die Trump eerder in wilde voeren. Hoewel de ban inmiddels vooralsnog van tafel is, was dit nog niet het geval toen de Academy-leden hun stem uitbrachten, iets dat andere favoriet Toni Erdmann (met een bijrol voor de Nederlandse actrice Hadewych Minis) wel eens de prijs kan gaan kosten.