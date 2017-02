Film Ron Goossens gaat misschien naar Amerika

ANP Film Ron Goossens gaat misschien naar Amerika

AMSTERDAM - De Nederlandse komedie Ron Goossens: Low Budget Stuntman gaat vermoedelijk naar de VS. Dat meldt distributeur Entertainment One en producent Kaap Holland Film die in onderhandeling is over de filmrechten.

Door ANP - 19-2-2017, 12:33 (Update 19-2-2017, 12:33)

Ron Goossens is gemaakt door regisseurs Steffen en Flip die eerder grote hits scoorden met de New Kids-komedies. Deze trokken in totaal meer dan 1,6 miljoen bezoekers naar de bioscopen. Als de Amerikaanse deal doorgaat, is het de eerste keer dat een film van Steffen en Flip in de VS te zien zou zijn.

Ook is Kaap Holland benaderd door partijen uit Duitsland en Frankrijk. Ron Goossens behaalde onlangs de status van Gouden Film, wat wil zeggen dat er meer dan 100.000 kaartjes zijn verkocht.

De komedie gaat over een werkloze alcoholist die om zijn huwelijk te redden de meest succesvolle actrice van Nederland moet proberen te versieren. Hij denkt dit het beste te kunnen doen door zich aan te melden als stuntman. In de film spelen veel BN'ers mee, zoals Giel Beelen, Humberto Tan, Matthijs van Nieuwkerk, Gerda Havertong en Martin Koolhoven.

Ron Goossens draait nu in de Nederlandse bioscopen.