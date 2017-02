Sylvana Simons te gast op Movies that Matter

ANP Sylvana Simons te gast op Movies that Matter

DEN HAAG - Sylvana Simons, Micha Wertheim, Sanne Vogel, Hanna Verboom en Linda Polman gaan samen een bijzonder programma samenstellen voor het festival Movies that Matter. Zij programmeren samen 'Weapons of Choice', een selectie van films waarvan zij vinden dat iedereen ze moet zien omdat ze de blik van de kijker op de wereld veranderen.

Door ANP - 19-2-2017, 11:54 (Update 19-2-2017, 11:54)

De vijf prominenten leiden de vertoningen in en worden van tevoren geïnterviewd over hun leven, hun werk en de gekozen film. Sylvana Simons laat Crash zien, een aangrijpend drama over racisme en de sociale spanningen in Los Angeles die in 2006 de Oscar voor beste film won. Actrice Sanne Vogel kiest voor I Daniel Blake van regisseur Ken Loach, een drama over een vijftiger die na een hartprobleem weer werk probeert te vinden.

Regisseur en Cinetree-oprichter Hanna Verboom toont de film The Man Who Mends Women, over een Congolese dokter, en cabaretier Micha Wertheim laat Bogota Change zien, over een charismatische Colombiaanse politicus. Mensenrechtenactivist Linda Polman koos voor You've been Trumped, een documentaire over een Schots dorp dat in verzet komt tegen (toentertijd nog projectontwikkelaar, inmiddels president) Donald Trump.

Het Movies that Matter-festival vindt van 24 maart tot en met 1 april plaats in Den Haag. Belangrijke partners van het festival zijn Amnesty International en dagblad Trouw.