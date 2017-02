Fadi Fawaz: ik ga wel naar begrafenis George

ANP Fadi Fawaz: ik ga wel naar begrafenis George

LONDEN - George Michaels partner Fadi Fawaz ontkent dat hij van de familie van de overleden zanger niet naar zijn begrafenis zou mogen komen. Op Twitter maakt hij het voor eens en altijd duidelijk: "ik word niet geweerd van de begrafenis. Niets van dit is waar", schrijft Fadi in kapitalen. "Het is niet waar, het is niet waar, niet waar, niet waar."

Door ANP - 19-2-2017, 11:19 (Update 19-2-2017, 11:19)

Fadi postte daarna een liefdevolle foto waarop hij en George staan. "Dit beeld zegt alles", besluit hij.

Vorige week werd in Britse media gespeculeerd over de ban die Fadi Fawaz van de familie zou hebben gekregen. Een neef van Michael stelde Fadi wordt gehaat. "De hemel mag hem bijstaan als hij op komt dagen. Fadi is niet uitgenodigd voor de begrafenis", zo tekende The Sun op.

De 43-jarige Fadi vond op eerste kerstdag het levenloze lichaam van de 53-jarige zanger in bed.