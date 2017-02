Autowrak Kris Jenner te koop

Autowrak Kris Jenner te koop

LOS ANGELES - De Rolls-Royce die Kris Jenner in augustus in de prak reed, staat te koop. Liefhebbers kunnen de auto voor ongeveer de helft van de oorspronkelijke prijs ophalen, ontdekte TMZ. Het openingsbod staat op 195.000 dollar.

Door ANP - 19-2-2017, 11:03 (Update 19-2-2017, 11:03)

Jenner zou nadat ze het verzekeringsgeld zou hebben geïnd de auto aan een willekeurige dealer hebben verkocht. Diegene probeert er nu een slaatje uit te slaan. De koper moet het wrak, dat ten tijde van het ongeluk nog maar een week oud was, nog wel opknappen. De voorkant is nog steeds flink beschadigd, maar de auto zou nog wel kunnen rijden.

In augustus kwam Jenner in botsing met een Prius even buiten Los Angeles. Die laatste auto reed volgens TMZ door rood. Jenner kwam met de schrik vrij.