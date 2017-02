La La Land wint ook bij CAS Awards

ANP La La Land wint ook bij CAS Awards

LOS ANGELES - De musicalfilm La La Land is opnieuw in de prijzen gevallen. Zaterdagavond werd de Oscar-favoriet onderscheiden tijdens de Cinema Audio Society Awards, waar sound mixing centraal staat.

Door ANP - 19-2-2017, 10:54 (Update 19-2-2017, 10:54)

La La Land van Damien Chazelle won het van Doctor Strange, Hacksaw Ridge, Rogue One: A Star Wars Story en Sully. Bij de animatiefilms won Finding Dory en de televisiecategorieën gingen naar Game of Thrones, Modern Family en The People v. O.J. Simpson: American Crime Story.

The Jungle Book-regisseur Jon Favreau werd onderscheiden met een Filmmaker Award.