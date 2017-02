Shia LaBeouf zet protest voort in Albuquerque

ALBUQUERQUE - Shia LaBeouf zet zijn protest tegen de Amerikaanse president Donald Trump voort in Albuquerque in de staat New Mexico. Zijn straatkunstwerk dat tot begin deze maand bij het Museum of the Moving Image in New York stond komt nu voor het El Rey Theater.

Door ANP - 19-2-2017, 10:24 (Update 19-2-2017, 10:24)

Het protest moest in New York wijken omdat het volgens het museum een 'ernstig en voortdurend gevaar voor de openbare orde' opleverde. Op de website van LaBeoufs kunstwerk staat dat er 'nooit incidenten van fysiek geweld zijn geweest' en dat het museum er ook nooit melding van heeft gemaakt.

Toch raakte het minimaal een keer tot een handgemeen, note bene met de filmster zelf. Hij ging op de vuist met een voorbijganger die racistische taal uitsloeg. Later was te zien hoe LaBeouf werd gearresteerd.

De creatie was niet veel meer dan een aan het museum bevestigde camera. Voorbijgangers werden uitgenodigd de zin 'hij zal ons niet verdelen', tevens de titel van het kunstwerk, voor de camera uit te spreken.