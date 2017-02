Lana del Rey releaset nieuwe single

LOS ANGELES - Lana del Rey heeft zaterdag onverwacht de eerste single van haar langverwachte nieuwe album uitgebracht. Het nummer, getiteld Love, is haar eerste in ruim zestien maanden.

Door ANP - 19-2-2017, 9:48 (Update 19-2-2017, 9:48)

De 31-jarige zangeres hintte de afgelopen dagen al wel op een comeback. In Los Angeles hingen verspreid door de stad filmische posters met Del Reys gezicht erop en het woord Love.

Del Reys laatste album, Honeymoon, stamt uit september 2015. In de tussentijd verscheen ze nog wel op Starboy, de laatste cd van The Weeknd. Ze is te horen in het nummer Stargirl Interlude.