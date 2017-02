Wie is de mol? blijft kijkcijferkanon

HILVERSUM - Wie is de mol? blijft de grote publiekstrekker op de zaterdagavond. De show op NPO 1 trok deze week bijna 2,5 miljoen kijkers en was daarmee veruit het programma met de meeste kijkers, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Door ANP - 19-2-2017, 9:31 (Update 19-2-2017, 9:31)

Ook Moltalk op NPO 3 was wederom in trek met zo'n 889.000 kijkers. De nabeschouwing van Wie is de mol? kwam daarmee opnieuw boven Wie steelt mijn show? van Paul de Leeuw op NPO 1 uit. Daar keken 744.000 mensen naar. Voor het eerst sinds de start van het programma stabiliseerde de score voor De Leeuw. De afgelopen weken stemden juist steeds minder mensen af zijn show.

RTL 4 overlegde prima cijfers tegenover Wie is de mol?. De quiz Weet ik veel wist tegelijkertijd 1,6 miljoen mensen te boeien en All You Need is Love trok daarna 1,7 miljoen mensen.