Zoë Saldana moeder van derde kind

ANP Zoë Saldana moeder van derde kind

LOS ANGELES - Zoë Saldana en haar man Marco Perego zijn 13 februari de ouders geworden van hun derde kind, meldt de actrice zaterdag. Het jongetje kreeg de naam Zen. Onbekend is of de baby is geadopteerd. De actrice is de afgelopen negen maanden niet zichtbaar zwanger geweest.

Door ANP - 18-2-2017, 21:06 (Update 18-2-2017, 21:06)

“Marco en ik zijn opgetogen dat we het nieuws van de geboorte van onze zoon Zen met jullie kunnen delen'', schreef de actrice op Instagram. ''We hadden ons niet meer gezegend kunnen voelen. #threeboys… oh boy!”

De 38-jarige Saldana en haar een jaar jongere echtgenoot hebben al twee jongens: de tweeling Cy Aridio en Bowie Ezio. Het stel dat in 2013 trouwde is behoorlijk in de weer met de kinderen. ''We moeten veel geduld hebben en dat krijg je alleen door genoeg rust, en dat is iets dat we niet veel hebben'', vertelde Saldana in januari in het tv-programma Extra’s Mario Lope. Ze voegde daaraan toe dat de tweeling niet altijd even goed meewerkt. ''Deze jongens kunnen uren in een vieze luier zitten stinken. Als ik dan vraag: Zal ik je verschonen? Is het antwoord: neeeeeeeee!''