Hanks sleepte zieke echtgenote door ziekte

ANP Hanks sleepte zieke echtgenote door ziekte

NEW YORK - Tom Hanks sleepte zijn vrouw Rita Wilson door de moeilijke periode waarin zij borstkanker had. Met muziek, films, veel liefde en samen lachen hielp hij haar 2015 in de emotionele strijd tegen de ziekte. Dat vertelde Rita Wilson, die nu helemaal kankervrij is, tijdens een benefietavond van Women's Cancer Research Fund.

Door ANP - 18-2-2017, 16:50 (Update 18-2-2017, 16:50)

"Eén ding dat mij er doorheen heeft gesleept - toen ik de diagnose te horen kreeg en behandelingen moest ondergaan - is dat je nog steeds tijd moet vrijmaken om van elkaar te houden en te blijven lachen", zei de 60-jarige Rita tegen de Daily Mail. Ze is inmiddels 29 jaar met de bekende acteur getrouwd.

Door de ziekte moesten Rita's beide borsten geamputeerd worden. Maar steeds bleef Tom haar steun en toeverlaat. "We keken films", aldus Rita. "We keken naar geweldige documentaires, we aten lekker eten en we deden ons best om dankbaar te zijn voor wat we hadden."

Volgens Tom was dat 'niet zo moeilijk om te doen'. "Het is alsof het buiten ontzettend stormt, terwijl je lekker binnen zit en warme chocomel voor iedereen maakt."