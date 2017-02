Kim Kardashian terug naar blond

ANP Kim Kardashian terug naar blond

LOS ANGELES - Kim Kardashian heeft haar lange donkere haar ingewisseld voor een korter en blond haar. Dat liet de realityster vrijdag zien op Twitter en Snapchat.

Door ANP - 18-2-2017, 12:54 (Update 18-2-2017, 12:54)

Kim showde haar kapsel in een serie berichten die gericht waren aan jeugdvriendin Paris Hilton, die vrijdag 36 jaar werd. "Happy birthday @ParisHilton Ik kan niet wachten om het binnenkort met je te vieren", zo schreef Kim op Twitter.

Of het echt om haar eigen haar gaat, is niet duidelijk. Volgens verschillende Amerikaanse media zou het ook een pruik kunnen zijn.

Het is niet de eerste keer dat Kim zich een platinablonde look laat aanmeten. In 2015 ging ze ook enige tijd door het leven als blondine.