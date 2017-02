Glover en Earl Jones in remake The Lion King

ANP Glover en Earl Jones in remake The Lion King

LOS ANGELES - Donald Glover en James Earl Jones zijn gecast als respectievelijk Simba en Mufasa in de remake van Disney's The Lion King. Dat meldt The Hollywood Reporter. Earl Jones keert daarmee terug in de rol van de 'leeuwenkoning'. Hij sprak de stem van de vader van Simba ook in het origineel uit 1994 in.

Door ANP - 18-2-2017, 11:43 (Update 18-2-2017, 11:43)

De regie is in handen van Jon Favreau, die ook verantwoordelijk was voor de nieuwe versie van een andere tekenfilmklassieker: The Jungle Book. Disney is al langere tijd bezig remakes te maken van zijn bekendste films. Zo komt volgende maand Beauty and the Beast uit, met Emma Watson in de hoofdrol.

Ook zijn er nieuwe versies van Mulan, Sneeuwwitje en Aladdin aangekondigd.