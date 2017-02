Floortje Dessing vindt alleen zijn prima

AMSTERDAM - Floortje Dessing vindt het prima om single te zijn. De presentatrice realiseert zich dondersgoed dat het 'ingewikkeld' is om met haar een relatie te hebben.

Door ANP - 18-2-2017, 10:58 (Update 18-2-2017, 10:58)

"Veel mannen willen geen vrouw zoals ik", zegt Floortje zaterdag in het AD Magazine. "Het is niet dat mijn relaties altijd maar sneuvelen door mijn werk, maar meer dat ik nou niet bepaald het verzorgende type ben dat altijd klaarstaat en met wie het gezellig aan tafel zitten is. Ik ben niet van het huisje-boompje-beestjeprincipe."

Ook trekken veel mannen het niet dat Floortje meer dan zeven maanden per jaar van huis is. "Dat vinden ze ongezellig", vervolgt ze. "Terwijl het met mij nooit saai is, ik kom altijd terug met bijzondere verhalen. Misschien ligt het aan mij: ik kan een tijd bijzonder intensief met een man samenzijn en vervolgens drijven we uit elkaar. Niet omdat hij mij verveelt, maar omdat het zo op de een of andere manier bij mij werkt. Met al mijn exen ben ik nog steeds goed bevriend en met een aantal werk ik ook nog samen."