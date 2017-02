Andries Knevel denkt na over toekomst

AMSTERDAM - Andries Knevel denkt na zijn ziekbed na over het verdere verloop van zijn carrière. De 65-jarige EO-coryfee weet nog niet of hij straks nog weer aan het werk wil.

Door ANP - 18-2-2017, 10:33 (Update 18-2-2017, 10:33)

"Ik ben afgelopen maandag 65 geworden, ik bevind me al enige tijd in de fase waarin ik nadenk over het verdere verloop van mijn leven", zegt Andries zaterdag in De Telegraaf. ''Ik ben op de intensive care niet tot radicaal nieuwe inzichten gekomen. In november bereik ik deo volente de AOW-gerechtigde leeftijd en mijn idee was om daarna nog lekker door te werken, weliswaar in veel mindere mate. Ik weet niet of dat nog kan."

Andries lag eind vorig jaar drie weken lang op de intensive care met een dubbele longontsteking als gevolg van een legionellabesmetting in Bolivia. Dat hakte er flink in. Hoewel de presentator zich steeds beter voelt, weet hij nog niet of hij helemaal zal herstellen. "Legionella staat bekend om zijn restverschijnselen. Van de bedrijfsarts mag ik nu vier uur per week werken en ik hoop dat het snel meer wordt. De tijd die ik straks overhoud, wil ik gebruiken om het land in te gaan om te preken en te spreken over het geloof, vooral voor studenten. Maar dat is onder voorbehoud."

Van de 11 kilo die Andries afviel, zijn er inmiddels zo'n 5 terug. "Ik loop elke dag 5 kilometer, samen met mijn vrouw, zodat de longen verder opengaan. Soms vind ik het zelf ongelooflijk dat ik het weer kan. Ik schat dat ik inmiddels op 75 procent zit."