ANP John de Mol denkt aan Nederlandse mediahub

AMSTERDAM - John de Mol is in de markt voor de Telegraaf Media Groep en in de krant vertelt de ondernemer over zijn plannen. Hij 'droomt' van een 'Media City' aan de Basisweg waar naast De Telegraaf ook radio en tv wordt gemaakt en waar 'de dikste glasvezel ligt die in Nederland te vinden is'.

Door ANP - 18-2-2017, 8:24 (Update 18-2-2017, 8:24)

De vrees dat De Mol zich tot op de komma met de inhoud van de krant gaat bemoeien, is wat hem betreft ongegrond. "Ik denk niet dat ik me ooit ga bemoeien met de voorpagina, hooguit mijn oordeel geven over de krant als geheel." Toch zal hij het niet nalaten om in actie te komen als hij dat nodig acht. Als voorbeeld komt De Mol met de zaak rond Patricia Paay en het plaatsen van haar seksvideo door TMG-onderdeel GeenStijl. Op de vraag of hij in actie zou zijn gekomen: "Dat denk ik wel, want dit heeft niets te maken met een discussie over smaak. Dit is volgens mij een hele duidelijke overtreding van de wet."

Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat Telegraaf Media Groep in handen komt van de Talpa-oprichter. Ook het Belgische Mediahuis wil het mediaconcern inlijven.