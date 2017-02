Dwight (TVOH) krijgt hoofdrol The Passion

HILVERSUM - Dwight Dissels speelt de hoofdrol in The Passion. Dat maakte de oud-deelnemer aan The Voice Of Holland bekend in de finale van de talentenjacht.

Door ANP - 17-2-2017, 23:09 (Update 17-2-2017, 23:09)

Dwight zat in het team van Ali B. en hij behoorde tot een van de favorieten voor de zege. Vorige week moest hij echter de talentenjacht verlaten.

“Ik heb de hoofdrol”, vertelde hij aan Jamai Loman. Dwight is dus op donderdag 13 april als Jezus te zien in het paas-spektakel dat in Leeuwarden zal plaatsvinden. Van de zanger is bekend dat hij gelovig is en erg van gospelsongs houdt.