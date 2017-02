Gerard met twee heren op stap

HILVERSUM - Gerard Joling gaat met twee mannen daten. Dat is de verrassende uitkomst van de zoektocht van de Frank en Vrijdag Show naar een heer voor Geer. Vrijdagavond was de ontknoping van de zoektocht bij Radio 538.

Door ANP - 17-2-2017, 22:30 (Update 17-2-2017, 22:30)

De deelnemende mannen krijgen ruimschoots de gelegenheid om zich te presenteren bij Gerard. Die mocht aan het eind zijn keuze maken, maar dat ging niet helemaal goed. De entertainer riep Jurgen uit tot winnaar, maar al snel werd duidelijk dat hij eigenlijk Jacco bedoelde.

“Dan zit ik nu met een enorm probleem”, stamelde Geer toen de vergissing duidelijk werd. Maar hij herpakte zich snel. “Dan ga ik met jullie allebei uit eten”, riep hij. “Dit kan niet. Het is mijn fout.” Iedereen in de studio kon er smakelijk om lachen. “Het is gênant”, riep Geer. “Maar we maken het goed in het ledikant!”

Gerard vond het sympathiek en grappig dat Frank Dane en Jelte van der Goot de zoektocht voor hem hadden georganiseerd. Hij vond het allemaal ‘ongelofelijk leuk’.