ANP Thijs eerste afvaller The Voice Of Holland

HILVERSUM - The Voice Of Holland is voorbij voor Thijs Pot. Hij viel in de finale als eerste af. Thijs zat in het team van Guus Meeuwis.

Door ANP - 17-2-2017, 22:18 (Update 17-2-2017, 22:18)

Thijs kreeg tijdens het programma nog wel complimenten van jurylid Sanne Hans. Die vertelde dat ze vond dat hij juist nu heel goed bezig was. Die aanbeveling was helaas niet genoeg voor een langer verblijf in het programma.

Nadat bekend werd dat Thijs was uitgeschakeld, werd hij opgevangen door zijn coach. Guus beloofde na de show nog een biertje met hem te zullen drinken.