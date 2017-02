Isabel mag naar Concert at Sea

HILVERSUM - Voor Isabel Provoost komt een van haar dromen al uit. Tijdens de finale van The Voice Of Holland werd de finaliste gevraagd of ze wil optreden op Concert at Sea. Paskal Jakobsen, de zanger van Bløf vroeg het haar nadat hij met Isabel een duet had gezongen.

Door ANP - 17-2-2017, 21:44 (Update 17-2-2017, 21:44)

Presentator Martijn Krabbé maakte na het optreden een grapje omdat het leek dat het publiek ‘we want more’ leek te roepen. “Jammer dat dat niet vaker kan”, zei hij tegen Isabel en Paskal.

Paskal vroeg toen plompverloren aan Isabel of ze op wilde treden op Concert at Sea. Het duurde even voor de finaliste begreep was haar werd gevraagd. “Dat is mijn droom”, stamelde ze nadat Paskal het nogmaals had gevraagd.

Concert at Sea is dit jaar op 30 juni en 1 juli op de Brouwersdam in Zeeland. Naast Bløf verzorgen ook Doe Maar, Kensington, Anouk en UB40 een optreden.