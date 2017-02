Zoon gek op zingende Justin Timberlake

LOS ANGELES - Justin Timberlake vindt het geweldig dat zijn zoontje Silas hem herkent als een van zijn songs op de radio wordt gedraaid. Dat vertelde de zanger tijdens een Q&A voor de 2016-2017 Variety and AARP Movies for Grownups Screening.

Door ANP - 17-2-2017, 21:17 (Update 17-2-2017, 21:17)

Justin vertelde tijdens het event dat hij er zelfs een beetje emotioneel van wordt. “Pappa zingt!”, roept Silas blij als hij zijn vader hoort. Voor de zanger is dat een mooi moment. “Het kan zo maar gebeuren dat we in de auto zitten en mijn liedje voorbij komt. Het is dan altijd even slikken als hij mij herkent.”

Silas is een inspiratiebron voor Justin. “Hij heeft ervoor gezorgd dat ik op een andere manier muziek maak.” De zanger heeft een Oscarnominatie op zak voor Can't Stop The Feeling, de titelsong van de animatiefilm Trolls. Hij schreef aan het nummer toen Silas pas was geboren. Justin wilde proberen een song te maken waaraan hij en Silas veel plezier zouden beleven. “Het resultaat is dat Silas nu alleen maar naar Trolls wil kijken”, zegt Justin.