ANP Dave Roelvink naar bejaardentehuis

AMSTERDAM - Dave Roelvink gaat zijn taakstraf uitvoeren in een bejaardentehuis. Dat zei hij bij RTL Boulevard. Dave heeft een paar dagen geleden afspraken gemaakt over zijn werkzaamheden.

Door ANP - 17-2-2017, 19:38 (Update 17-2-2017, 19:38)

De dj is blij dat hij met ouderen kan gaan werken. “Ik had daar om gevraagd”, zei hij. Dave kreeg in november een taakstraf van 150 uur opgelegd. De rechtbank vond hem schuldig aan heling van dure sieraden.

Waar Dave zijn taakstraf gaat uitvoeren is niet bekend. “Dat mag ik niet zeggen”, zei hij.