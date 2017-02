Toppers maken vierde Topper maandag bekend

ANP Toppers maken vierde Topper maandag bekend

HILVERSUM - Rene Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom zijn al druk bezig met de voorbereidingen voor hun concert Toppers in concert in mei. Er komt een extra topper bij, maar wie er straks naast het zingende drietal de bewonderen is, blijft nog even een geheim.

Door ANP - 17-2-2017, 19:14 (Update 17-2-2017, 19:14)

Maandag bij RTL Late Night maken de drie Toppers bekend wie hun vierde collega wordt. Wie het ook wordt; de Topper moet wel wat hebben met het thema van de concerten op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei. Onder het motto Wild West, Thuis Best gaan de Toppers los. De dresscode is country rood met glitters.