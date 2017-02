Drukke zomer op Ibiza voor Martin Garrix

ANP Drukke zomer op Ibiza voor Martin Garrix

IBIZA - Martin Garrix krijgt het druk komende zomer. De dj heeft maar liefst twee clubs op Ibiza waar hij wekelijks zal gaan draaien. Martin heeft er nu al zin in. “Ibiza is een van mijn lievelingsplekken van de wereld”, zegt hij.

Door ANP - 17-2-2017, 18:15 (Update 17-2-2017, 18:15)

Vanaf juli gaat de jonge dj op maandagavond los in Hï Ibiza. Op de donderdagen is hij overdag te zien bij de Ushuaïa Ibiza Beach Hotel open air club. Vooral die optredens zijn speciaal, want Martin is van plan om daar iets totaal nieuws te gaan brengen.

“Het wordt een ‘zieke’ zomer”, zegt Martin. “Het is een droom die uitkomt om twee vaste plekken te hebben op Ibiza.” De dj is tot half september op het eiland te vinden.