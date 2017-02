Henk Schiffmacher ontwerpt bal eredivisie

AMSTERDAM - De Nederlandse tatoeagekoning Henk Schiffmacher heeft de bal ontworpen waarmee de voetballers in de eredivisie het komend seizoen gaan spelen. Voor Henk is het een droom die werkelijkheid is geworden.

Door ANP - 17-2-2017, 18:02 (Update 17-2-2017, 18:02)

“Ik ben een groot voetballiefhebber”, zegt de Amsterdammer. In de afgelopen jaren heeft Henk een groot aantal voetballers van tatoeages voorzien. “In het ontwerp van de bal heb ik symbolen gebruikt die staan voor kracht en verbinding. Dat is voor mij ook waar de eredivisie en voetbal voor staat.”

Hoewel de bal bestemd is voor het volgende seizoen, zal er op de laatste speeldag van het huidige seizoen alvast mee gevoetbald worden.