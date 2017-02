Ricky Gervais naar Nederland

ANP Ricky Gervais naar Nederland

AMSTERDAM - Ricky Gervais komt naar Nederland. Op vrijdag 8 september is de comedian te zien in AFAS Live in Amsterdam. Gervais is niet alleen bekend als comedian. Hij was de drijvende kracht achter de serie The Office.

Door ANP - 17-2-2017, 17:10 (Update 17-2-2017, 17:10)

Het optreden in Amsterdam maakt deel uit van de Humanity wereldtour van Ricky. Hij is onder anderen te zien in Stockholm, Dublin, Sheffield, New York en Reykjavik.

Vrijdag 24 februari gaan de kaarten in de verkoop.