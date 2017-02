Martin Garrix op weg naar nummer 1

ANP Martin Garrix op weg naar nummer 1

AMSTELVEEN - Martin Garrix is deze week de grootste stijger in de Single Top 10. Scared To Be Lonely, het nummer dat hij samen maakte met Dua Lipa steeg van de achtste naar de derde plaats.

Door ANP - 17-2-2017, 16:43 (Update 17-2-2017, 16:43)

Daarmee krijgt de top 3 een flink Nederlands tintje, want Ronnie Flex staat op de tweede plek. Ed Sheeran staat, net als vorige week, op de eerste plaats. Jairzinho met Tempo is de enige nieuweling in de top 10.

Single Top 10 week 7

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1 (1) Ed Sheeran - Shape Of You

2 (2) Ronnie Flex Feat. Frenna - Energie

3 (8) Martin Garrix & Dua Lipa - Scared To Be Lonely

4 (4) The Chainsmokers - Paris

5 (3) Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie - Rockabye

6 (9) Zayn & Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever

7 (5) James Arthur - Say You Won't Let Go

8 (7) Ed Sheeran - Castle On The Hill

9 (6) Starley - Call On Me

10 ( -) Jairzinho Feat. Sevn Alias, Bko & Boef - Tempo