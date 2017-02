Dick Bruna bleef altijd een jongetje van vier

ANP Dick Bruna bleef altijd een jongetje van vier

UTRECHT - "Ik ben waarschijnlijk altijd een jongetje van vier gebleven. Geld verdienen is nooit een uitgangspunt voor mij geweest." Dick Bruna was ooit voorbestemd om zakenman te worden, maar hij verwierf internationale roem als de geestelijke vader van Nijntje, of eigenlijk nijntje want Bruna vermeed voor zijn jonge publiek het gebruik van hoofdletters. En al was geld verdienen geen uitgangspunt, rijk werd hij wel.

Door ANP - 17-2-2017, 16:04 (Update 17-2-2017, 16:04)

Zijn vader wilde dat Dick uitgever werd en stuurde zijn zoon naar Parijs om het vak te leren. Daar hing de jeugdige Bruna vooral in musea rond en kwam hij in contact met het werk van schilders als Picasso en Matisse. Ook De Stijl van Piet Mondriaan en Bart van der Leck was een inspiratiebron. Het sterke kleurgebruik en de geometrische vormen spraken hem aan en vormden de drijfveer voor zijn latere carrière als tekenaar.

Eenmaal terug in Nederland nam hij tekenles aan de Amsterdamse kunstacademie, maar daar hield hij het na een half jaar voor gezien. Uiteindelijk bezorgde vader Bruna hem zijn eerste opdracht: het maken van een omslag voor een boek. Het was de eerste van ruim 2000 omslagen die Dick Bruna maakte voor onder meer de Zwarte Beertjes-pockets van de uitgeverij A.W.Bruna. Hij maakte onder meer omslagen voor de boeken van schrijvers als Georges Simenon en Havank. Toen al kenmerkte zijn werk zich door eenvoudige vormen.

Nijntje

In 1955 aanschouwde het konijntje Nijntje het levenslicht. Het boekje bleek een revolutie in de kinderlectuur. Voor het eerst konden jonge kinderen zelf 'lezen'. Nijntje liet kleuters de ruimte voor de eigen fantasie en toonde ze dieren in vrolijke kleuren. De vierregelige rijmpjes lagen lekker in het gehoor, het formaat was handzaam en de uitvoering stevig. De Nijntjes bleken perfecte voorleesboekjes.

Toch sloegen de stevig uitgevoerde boekjes in het begin niet aan. Begin jaren zestig kreeg Nijntje toch eindelijk vaste poot op Nederlandse bodem. De verkoop kwam op gang en al snel gingen de boekjes als zoete broodjes over de toonbank .

De boekjes zijn inmiddels in tientallen talen vertaald, waaronder het Zuidafrikaans en het Arabisch. Nijntje, die over de grenzen meestal Miffy heet, is in Japan zelfs een soort nationale held geworden. Wereldwijd zijn er ruim honderd miljoen exemplaren van verkocht. Daarmee behoren de Nijntjes-boeken tot de meest vertaalde boeken ter wereld.

Literaire prijzen

In de jaren negentig kreeg Bruna een aantal literaire prijzen. In 1990 kende de Kinderboekenjury hem een Gouden Penseel toe voor Boris Beer. In 1996 won hij de Zilveren Penseel en het jaar daarop ontving hij een Zilveren Griffel voor Lieve oma Pluis.

In 2000 kreeg het werk van Bruna een vaste plek in het Centraal Museum in zijn woonplaats Utrecht. In 2006 werd hier in een deel van het gebouw het dick bruna huis geopend. In 2016 werd de naam veranderd in nijntje museum. In 2015 was in het Rijksmuseum een tentoonstelling over Dick Bruna en zijn werk. Over zijn werk zei Bruna ooit: "Het zit in mijn aard om lief te tekenen. Ik vind het fijn als een tekening vriendelijk overkomt, als hij mensen aan het lachen maakt."