Rag ‘n’ Bone Man scoort met debuutplaat

ANP Rag ‘n’ Bone Man scoort met debuutplaat

AMSTELVEEN - Het debuutalbum van Rag ‘n’ Bone Man is meteen een groot succes. Human, dat vorige week verscheen, komt deze week binnen bovenaan de Album Top 100. De plaat houdt de concurrentie ver achter zich.

Door ANP - 17-2-2017, 15:41 (Update 17-2-2017, 15:41)

Human, waarop onder meer de gelijknamige hitsingle staat, stoot Little Fictions van Elbow van de troon. Die plaat kukelt uit de top tien en moet genoegen nemen met de elfde plek. Romy Monteiro komt met haar Tribute to Whitney, een eerbetoon aan Whitney Houston, binnen op de derde plek. De tweede positie is voor Kensington, dat met Control weer een plekje stijgt.

Adele stijgt, waarschijnlijk dankzij haar vijf Grammy’s, weer in de Album Top 100. 25, dat zondag de Grammy voor beste album in de wacht sleepte, staat in zijn 65e week op de vierde plek. Ed Sheerans X (Multiply) maakt de top vijf compleet.

Album Top 10 week 7

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, album o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Rag ‘n’ Bone Man - Human

2. (3) Kensington - Control

3. (-) Romy Monteiro - Tribute to Whitney

4. (5) Adele - 25

5. (2) Ed Sheeran - X

6. (4) Frenna - Geen oog dichtgedaan

7. (11) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

8. (6) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

9. (8) The Weeknd - Starboy

10. (7) Ali B - Een klein beetje geluk