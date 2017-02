Utrecht gaat Bruna 'enorm missen'

UTRECHT - Utrecht gaat Dick Bruna "enorm missen". Dat zegt burgemeester Jan van Zanen vrijdag in een reactie op het overlijden van de tekenaar, die nauw verbonden was aan zijn stad. Behalve dat Bruna er werd geboren en stierf, staat in Utrecht het nijntje museum. Ook heeft Nijntje er een pleintje, een standbeeld en er zijn verkeersborden waarop het figuurtje van Bruna de weg wijst. Het atelier van Bruna is tegenwoordig te zien in het Centraal Museum in Utrecht.

"Heel veel kinderen, van over de hele wereld, zijn grootgebracht met onze Nijntje en de rest van de familie Pluis. Utrecht is Dick Bruna veel dank verschuldigd, hij heeft veel voor de stad en ver daarbuiten betekend. Utrecht verliest een groot ambassadeur", laat Van Zanen weten.

Dick Bruna kreeg op zijn tachtigste verjaardag de hoogste onderscheiding van Utrecht, de gouden stadsmedaille.